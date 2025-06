Mondiale per Club | dopo Inter-Fluminense un altro ottavo partite e diretta TV

Il Mondiale per Club FIFA entra nel vivo, con l’ottavo di finale tra Inter e Fluminense che promette emozioni intense. Dopo la qualificazione di un’altra big, ora si accendono i riflettori sulla sfida di lunedì 30 giugno alle 21 a Charlotte, trasmessa in esclusiva su Canale 5, DAZN e Mediaset Infinity. Una notte di calcio da non perdere: scopri tutto il calendario e le emozioni di questa competizione globale.

Metà degli ottavi del Mondiale per Club FIFA ha già una qualificata, oggi inizia la seconda con Inter-Fluminense. Poi si torna a giocare alle 3 di notte ora italiana, fortunatamente con un match che non riguarda i nerazzurri. MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – CALENDARIO OTTAVI DI FINALE. Inter-Fluminense lunedì 30 giugno ore 21 (Charlotte) – diretta TV Canale 5, streaming DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset Manchester City-Al Hilal martedì 1 luglio ore 3 (Orlando) – diretta streaming DAZN Real Madrid-Juventus martedì 1 luglio ore 21 (Miami) – diretta TV Canale 5, streaming DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset Borussia Dortmund-Monterrey mercoledì 2 luglio ore 3 (Atlanta) – diretta streaming DAZN Palmeiras -Botafogo 1-0 dopo i tempi supplementari (0-0) 100? Paulinho Benfica- Chelsea 1-4 dopo i tempi supplementari 64? James, 90’ +5 rig. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mondiale per Club: dopo Inter-Fluminense un altro ottavo, partite e diretta TV

