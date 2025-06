Mondiale per club disastro Inter | il Fluminense elimina i nerazzurri per 2-0

Un Mondiale per club che si trasforma in un incubo per l'Inter: il Fluminense elimina i nerazzurri con un netto 2-0, approfittando di una distrazione difensiva e mostrando un gioco vibrante. La squadra di Chivu, troppo nervosa, non riesce a reagire e conclude il percorso nel torneo, lasciando spazio ai brasiliani di Thiago Silva di festeggiare una vittoria meritata. La delusione è grande, ma questa sfida lascia insegnamenti preziosi per il futuro.

Fatale ai nerazzurri l'unica distrazione difensiva che agevola il gol di Cano al 3'. L'undici di Chivu è troppo nervoso e subisce il raddoppio con Hercules, venendo eliminato dal Fluminense di Thiago Silva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mondiale per club, disastro Inter: il Fluminense elimina i nerazzurri per 2-0

