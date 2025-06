Mondiale per Club clamorosa eliminazione dell’Inter | il Fluminense avanza ai quarti

Un emozionante colpo di scena scuote il Mondiale per Club: l'Inter, alla sua prima esperienza a eliminazione diretta, si inchina sotto i colpi di Cano e Hercules, che regalano al Fluminense la qualificazione ai quarti. Una sfida ricca di suspense e sorprese, dove i nerazzurri hanno mostrato cuore e determinazione, ma non sono riusciti a superare l'ostacolo brasiliano. La competizione si fa sempre più avvincente, lasciando tutti con il fiato sospeso...

Arriva un primo colpo di scena negli ottavi del Mondiale per Club. Cano ed Hercules regalano la qualificazione ai brasiliani contro l’Inter. Esordio per l’ Inter nella prima fase a eliminazione diretta del Mondiale per Club. Nella prima edizione del torneo, i nerazzurri hanno avuto varie difficoltà per giungere agli ottavi di finale, riuscendo però a centrare il primo obiettivo prefissato. L’esordio, infatti, ha visto la squadra di Chivu pareggiare con il Monterrey, per poi riuscire a rimontare nel finale l’ Urawa Red Diamonds, non ottenendo il matematico pass per gli ottavi in virtù proprio del pari con i messicani. 🔗 Leggi su Sportface.it