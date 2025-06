Mondiale per club | Bayern Monaco elimina il Flamengo 4-2 Nei quarti contro il Psg

Il Bayern Monaco si conferma protagonista al Mondiale per club, superando il Flamengo con un avvincente 4-2 e conquistando così l'accesso ai quarti di finale. Tra emozioni e colpi di scena, i tedeschi si preparano ad affrontare il temibile PSG, in una sfida che promette spettacolo e suspense. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa avventura internazionale!

Il Bayern Monaco accede ai quarti di finale del Mondiale per club battendo per 4-2 (3-1) il Flamengo nel match degli ottavi giocato all'Hard Rock Stadium di Miami. Autogol di Pulgar al 6' rete al 9' Kane, al 33' Gerson e al 41' Goretzka. Nel secondo tempo rigore al 10' di Jorginho e ancora Kane che firma così una doppietta. Nei quarti il Bayern affronterà il Psg, ad Atlanta, alle 18 italiane di sabato 5 luglio 2025, alle 22 italiane L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Mondiale per club: Bayern Monaco elimina il Flamengo (4-2). Nei quarti contro il Psg

In questa notizia si parla di: quarti - mondiale - club - flamengo

