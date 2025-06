Mondiale per club 2029 in inverno? Il Qatar valuta la candidatura

Il mondo del calcio si prepara a una rivoluzione: il Mondiale per club 2029 potrebbe essere spostato in inverno, con il Qatar come protagonista. Questa candidatura innovativa, volta a ridurre l’impatto ambientale, promette di rivoluzionare il modo di vivere e organizzare il calcio globale. Sei dei più grandi eventi sportivi si intrecciano in un progetto sostenibile e ambizioso, pronto a scrivere una nuova pagina nella storia del calcio internazionale.

Il prossimo Mondiale per club potrebbe giocarsi in inverno. Come ha riportato il Guardian, infatti, il Qatar ha espresso la volontà di organizzare l’ edizione 2029 del torneo di calcio, attualmente in corso negli Stati Uniti. Rappresentanti di Doha infatti hanno incontrato i vertici della Fifa negli Usa, puntando su una manifestazione a zero emissioni di carbonio da disputare negli stadi già eretti nel 2022 per il Mondiale per nazioni. Sei dei nove impianti infatti sono ancora attivi e ospitano i match della massima serie locale e potrebbero essere utilizzati riducendo al minimo i costi di allestimento e spostamento dei tifosi nel Paese. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mondiale per club 2029 in inverno? Il Qatar valuta la candidatura

