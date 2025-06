Mondiale per club 2029 | il Qatar vuole ospitare la competizione in inverno

Il Qatar, dopo aver conquistato il mondo con il suo successo ai Mondiali del 2022, punta ancora più in alto: vuole ospitare il Mondiale per club 2029 in inverno. La candidatura qatariota sta già suscitando entusiasmi e discussioni tra gli addetti ai lavori. Ma quali sono le ragioni di questa ambizione e cosa significherebbe per il calcio globale questa scelta? Scopriamo insieme se il deserto si trasformerà nella cornice di uno degli eventi più attesi del calcio mondiale.

Dopo aver ospitato i Campionati del Mondo di calcio nel 2022, il Qatar ci riprova avanzando alla Fifa la sua candidatura per essere il teatro della seconda edizione del Mondiale per club 2029. MONDIALE PER CLUB 2029 IN QATAR? In occasione della prima edizione del torneo iridato, attualmente in corso negli Stati Uniti, esponenti qatarioti avrebbero incontrato gli agenti Fifa manifestando seriamente la volontà di ospitare l’evento tra quattro anni, unendosi così alla candidatura di Australia, Brasile, Marocco, Spagna e Usa. La proposta del Qatar farebbe leva sulla possibilità di organizzare la manifestazione ad emissioni zero, diversamente da quella americana, caratterizzata da spostamenti difficoltosi e partite distribuite in 11 città diverse. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Mondiale per club 2029: il Qatar vuole ospitare la competizione in inverno

In questa notizia si parla di: mondiale - club - qatar - ospitare

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per Club: il Qatar si è offerto per ospitare l'edizione del 2029, ma in inverno #fifacwc #qatar Vai su X

ULTIM'ORA: ARABIA SAUDITA E QATAR OSPITERANNO LA QUARTA FASE DELLE ASIAN QUALIFIERS Tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, l'AFC ha reso nota la decisione di far ospitare ad Arabia Saudita e Qatar la quarta fa Vai su Facebook

Ci risiamo: il Qatar vuole ospitare l'edizione 2029 del Mondiale...in inverno; Mondiale per Club: il Qatar si è offerto per ospitare l'edizione del 2029, ma in inverno; Il Qatar vuole il Mondiale per Club nel 2029 con una proposta che sconvolgerebbe ogni calendario.

Il Qatar vuole il Mondiale per Club nel 2029 con una proposta che sconvolgerebbe ogni calendario - Il Qatar si candida a ospitare la prossima edizione del Mondiale per Club nel 2029 e vorrebbe organizzarlo in autunno come avvenuto per la Coppa del Mondo nel 2022. Secondo fanpage.it

Mondiale per Club 2029, entra in gioco anche il Qatar. Con un torneo che si giocherebbe a dicembre - Il Paese del Golfo Perisco ha espresso interesse a candidarsi per ospitare la seconda edizione della mani ... Lo riporta msn.com