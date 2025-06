Mondiale per Club 2025 l’Inter di Chivu all’esame Fluminense

La sfida tra l’Inter di Cristian Chivu e la Fluminense si avvicina, accendendo l’entusiasmo dei tifosi in vista degli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Nella vibrante cornice di Charlotte, i nerazzurri sono determinati a superare l’esame, con importanti novità come il possibile impiego di Thuram. Chi passa il turno incontrerà poi il vincente tra Manchester City e Al Hilal, in una fase che promette emozioni incredibili.

Vigilia degli ottavi di finale del Mondiale per Club per l’Inter di Cristian Chivu, che nel ritiro di Charlotte prepara la sfida contro i brasiliani della Fluminense (qui tutte le notizie su dove e a che ora vederla ). Chi vince accede ai quarti e attende la vincente della sfida tra il Manchester City e l ‘Al Hilal del grande ex Simone Inzaghi. Inter-Fluminense, Chivu: “Thuram da valutare”. “Siamo pronti come lo siamo stati dall’inizio, per onorare questo torneo, per onorare quella che la nostra squadra rappresenta. Lo siamo stati fin dal primo giorno, abbiamo inserito anche qualche giorno di riposo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiale per Club 2025, l’Inter di Chivu all’esame Fluminense

