Mondiale per club 2025 | Inter battuta clamorosamente agli ottavi dal Fluminense

Un’eliminazione sorprendente che ha lasciato i tifosi nerazzurri con l’amaro in bocca, segnando una stagione da dimenticare per l’Inter. Dopo aver combattuto su più fronti senza riuscire a conquistare alcun trofeo, la disfatta contro il Fluminense nel Mondiale per club rappresenta il colpo di grazia. Ora, la strada verso il riscatto dovrà iniziare con rinnovata determinazione e un nuovo spirito di squadra.

Si chiude qui una stagione da dimenticare al più presto per l’ Inter. Uno 0 alla voce dei titoli per la squadra nerazzurra che lascia veramente l’amaro in bocca, visto che è stata in lotta per tutti i trofei, salvo poi restare sempre delusa. La sconfitta peggiore (anche se forse il valore è minore rispetto a campionato e Champions League) è quella odierna: la squadra di Christian Chivu è stata battuta per 2-0 dal Fluminense agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Il primo tempo è tutt’altro che felice per i colori nerazzurri. Passano solo tre minuti ed i brasiliani sono in vantaggio: a siglare l’1-0 dopo una disattenzione collettiva della difesa interista è Cano di testa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiale per club 2025: Inter battuta clamorosamente agli ottavi dal Fluminense

