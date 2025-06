Mondiale club | Inter-Fluminense 0-2 nerazzurri eliminati

Il sogno mondiale dell’Inter si spegne prematuramente: i nerazzurri vengono eliminati agli ottavi di finale dal Fluminense, con un risultato di 2-0. Dopo una partita combattuta, i brasiliani conquistano la vittoria grazie a una rete di German Cano e alla resistenza difensiva. La delusione è grande, ma il cammino continua: ora bisogna guardare avanti, pronti a riaccendere le ambizioni in Italia e oltre.

Roma, 30 giu. (LaPresse) – Finisce agli ottavi di finale il Mondiale per club dell’Inter. I nerazzurri escono dalla competizione al termine di una deludente partita con il Fluminense, tentando nel finale di recuperare l’1-0 maturato a inizio partita ma finendo per subire il 2-0. I brasiliani passano in vantaggio al 6? con German Cano che insacca di testa. Al 40? il possibile raddoppio di Thiago Silva viene annullato dall’arbitro Barton su segnalazione del Var. L’Inter si sveglia dopo l’80’ e sfiora due volte il pari con Lautaro Martinez. Al 93? una rasoiata in diagonale di Hercules vale il 2-0 per gli uomini di Renato Portaluppi, che ai quarti se la vedranno con la vincente del match tra il Manchester City di Pep Guardiola e l’Al Hilal di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiale club: Inter-Fluminense 0-2, nerazzurri eliminati

In questa notizia si parla di: inter - mondiale - club - fluminense

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

? Mondiale per Club, Inter-Fluminense: 0-1 a fine primo tempo Vai su Facebook

Mondiale per club: Live Reaction Inter-Fluminense Ottavi di Finale Vai su X

“L’Inter morirà”: i tifosi del Fluminense sono certi di andare avanti al Mondiale per Club; Inter-Fluminense 0-2, cronaca e tabellino: nerazzurri out, decidono Cano e Hercules; Mondiale per club. Ottavi di finale, in campo Inter-Fluminense.

Mondiale per club, disastro Inter: il Fluminense elimina i nerazzurri per 2-0 - L'undici di Chivu è troppo nervoso e subisce il raddoppio con Hercules, venendo eliminato dal Fluminense di Thiago ... Lo riporta ilgiornale.it

Inter-Fluminense diretta live, Mondiale per club: Esposito prova a dare la scossa, che errore di De Vrij - Fluminense, diretta live Mondiale per club ottavi di finale: a Charlotte la squadra di Chivu sfida la formazone brasiliana ... Riporta sport.virgilio.it