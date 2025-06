Mogbilità dirigenti scolastici domande entro il 1° luglio ANP chiede posticipo termine

Se sei un dirigente scolastico alle prese con le domande per la mobilità 2024-2025, è fondamentale conoscere le scadenze e le richieste di posticipo. Con l’attenzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che sta elaborando i punteggi sulla base di criteri ufficiali, ogni dettaglio diventa cruciale per pianificare il tuo futuro professionale. Scopri tutto quello che c’è da sapere e come agire al meglio prima della scadenza del 1° luglio.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sta procedendo all’elaborazione dei punteggi di complessità relativi alle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 202526. L'attività si basa sui criteri definiti con il decreto dipartimentale n. 1621 del 25 giugno 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it