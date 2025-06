Modivari finalisti al Premio Bindi 2025 | Cantiamo le fragilità per trasformarle in forza

Modivari, il duo composto da Cristiano Mosti e Valentina De Santis, si prepara a conquistare il Premio Bindi 2025, uno dei riconoscimenti più prestigiosi della musica d’autore italiana. Con il loro stile autentico, trasformano le fragilità in forza, portando sul palco emozioni genuine e profonde. Nominati finalisti, sono pronti a lasciare il segno a Santa Margherita Ligure, portando in scena un talento che promette di affascinare e ispirare. La loro storia è solo all'inizio.

Cristiano Mosti e Valentina De Santis, in arte Modivari, sono tra i finalisti del Premio Bindi 2025, il prestigioso concorso dedicato alla canzone d’autore italiana, in scena a Santa Margherita Ligure dal 5 al 7 luglio. Il duo si racconta in un’intervista esclusiva per Unplugged Playlist, tra emozioni, ispirazioni e progetti futuri. Una coppia artistica nata all’Officina Pasolini. Il progetto Modivari nasce tra le aule dell’ Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini. Lì, Cristiano e Valentina si incontrano e iniziano un percorso musicale comune, fatto di cantautorato italiano, sperimentazione sonora e una forte componente emotiva e narrativa. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com