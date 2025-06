Mobilitati contro le frane Una mappa del dissesto La ’guerra’ del Comitato

Mobilitati contro le frane, i cittadini di Fosdinovo si uniscono in una battaglia civile per la sicurezza del territorio. Una mappa del dissesto e le azioni del comitato testimoniano l'urgenza di interventi concreti: da gennaio, diverse zone sono state colpite da frane e smottamenti, mettendo a dura prova abitanti e infrastrutture. Per tutelarsi e ottenere risposte, si fanno sentire con forza, perché la tutela del territorio è un diritto di tutti.

Fosdinovo frana e i cittadini si mobilitano per chiedere interventi. Da gennaio diverse zone del Comune sono state interessate da frane e smottamenti. Le prime a fine gennaio, in via Colomba a cui è seguita una Pec, con richiesta riscontro situazione della via in seguito ai primi eventi franosi. A fine febbraio nuove frane in via Fravizzola, con una strada ancora chiusa, prima del ponte all’altezza del civico 33. Per tutelarsi e chiedere aiuto a marzo è nato il Comitato Strade Fosdinovo, formato da cittadini di via Colomba, via Fravizzola, Caprognano e Gignago con l’obiettivo di sensibilizzare l’amministrazione sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinari delle strade ed è stato istituito un gruppo su Facebook con immagini e documentazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mobilitati contro le frane. Una mappa del dissesto. La ’guerra’ del Comitato

