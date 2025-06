Mobilità dirigenti scolastici | proroga domande al 3 luglio NOTA e Decreto FASCE di complessità

Se sei un dirigente scolastico interessato alla mobilità per l’anno 2025/2026, questa è una notizia importante: il Ministero dell’Istruzione ha prorogato al 3 luglio i termini per presentare le domande. La modifica riguarda esclusivamente la scadenza, mentre altri dettagli rimangono invariati. Resta aggiornato e assicurati di inviare la tua richiesta entro questa nuova data, per non perdere l’opportunità di definire il tuo futuro professionale.

Il MIM ha comunicato una modifica ai termini per la presentazione delle domande di mobilità dei dirigenti scolastici, con riferimento all'anno scolastico 20252026. La rettifica riguarda esclusivamente la scadenza per la richiesta di mobilità, mentre gli altri termini già indicati nella nota prot. 135636 del 13 giugno 2025 rimangono invariati.

AGGIORNAMENTO 30 GIUGNO Domande entro il 1° luglio per la mobilità interregionale DS 2025/26. Online, 4 regioni, 100% posti vacanti disponibili, in attesa delle tabelle regionali Vai su Facebook

