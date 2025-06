Mobilità dirigenti scolastici | proroga al 3 luglio per la domanda Nota

Se sei un dirigente scolastico interessato alla mobilità per l'a.s. 2025/26, questa è la notizia che aspettavi: il Ministero dell’Istruzione ha prorogato al 3 luglio 2025 il termine per presentare la domanda. La possibilità di fare ricorso si apre anche a chi rientra da comandi o aspettative, offrendo più tempo per pianificare il proprio futuro professionale. Scopri tutti i dettagli e non perdere questa occasione!

Il Ministero dell'Istruzione ha prorogato al 3 luglio 2025 il termine per presentare le domande per mobilità dirigenti scolastici per l'a.s. 202526. La proroga riguarda anche chi rientra da comandi o aspettative, mentre restano invariati gli altri termini della nota ministeriale del 13 giugno

