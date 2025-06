Mobilità dirigenti scolastici domande entro il 1° luglio ANP chiede posticipo termine

Se sei un dirigente scolastico in attesa di aggiornamenti sulla mobilità per il prossimo anno scolastico, è fondamentale conoscere le ultime novità e scadenze ufficiali. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sta lavorando ai punteggi di complessità, mentre l’ANP richiede un posticipo dei termini. Resta sintonizzato per non perdere dettagli essenziali che potrebbero influenzare il tuo futuro professionale.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sta procedendo all’elaborazione dei punteggi di complessità relativi alle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 202526. L'attività si basa sui criteri definiti con il decreto dipartimentale n. 1621 del 25 giugno 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dirigenti scolastici: mobilità su 100% posti, + 12 milioni di euro per il FUN. ANP: “Agiamo concretamente per risultati reali. Grazie al Ministro” - Il 21 maggio 2025 il Senato ha approvato due emendamenti richiesti dall'ANP nella legge di conversione del D.

