Mobilità dirigenti scolastici ANP chiede proroga per la scadenza del 1° luglio

L'ANP si mobilita per tutelare i dirigenti scolastici, chiedendo una proroga sulla scadenza del 1° luglio, mentre il Ministero dell’Istruzione lavora ai punteggi di complessità delle scuole per garantire una mobilità equa e trasparente a partire da settembre 2025. L'attenzione è alta: la tempestività delle decisioni potrebbe fare la differenza per molti professionisti del settore. Restate aggiornati per scoprire se questa richiesta sarà accolta e come influirà sul futuro della scuola italiana.

Il Ministero dell’Istruzione sta elaborando i punteggi di complessità delle scuole utili per la mobilità dei dirigenti scolastici a partire dal 1° settembre 2025. Tuttavia, l’ANP segnala un ritardo nella pubblicazione dell’elenco aggiornato e chiede una proroga della scadenza per la presentazione delle domande, fissata al 1° luglio Punteggi di complessità in fase di elaborazione . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

