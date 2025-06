Mo je faccio er cucchiaio 25 anni fa la magia di Totti ai rigori contro l’Olanda | fotografia di un campione

In quel 29 giugno del 2000 ad Amsterdam, un giovane dai capelli lunghi incaricò il destino con un gesto audace: il cucchiaio di Totti ai rigori contro l'Olanda. Quel momento rimarrà scolpito nella storia del calcio italiano, simbolo di coraggio e magia. Oggi, a distanza di 25 anni, riviviamo quella emozione indimenticabile e l'eterna fantasia di un campione che ha scritto leggende con un semplice tocco di genialità.

"Mo je faccio er cucchiaio" disse quel giovane dai capelli lunghi. Sembrava una follia. Perché in ballo c'era la finale degli europei di calcio in Olanda. E quella semifinale, contro i padroni di casa, con un uomo in meno e due rigori parati da Toldo, era incredibilmente finita ai penalty. L'Italia di Dino Zoff cercava, 31 anni dopo, un'altra vittoria continentale. Italia Olanda e Toldo, l'eroe di giornata. In quel 29 giugno del 2000 ad Amsterdam, l'Italia si presentò con una novità: Francesco Toldo in porta. E incredibilmente fu proprio il portiere della Fiorentina l'eroe di giornata, parando due rigori nei 90 minuti e altri due nei penalty decisivi.