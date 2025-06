Misterbianco inizia la costruzione di un nuovo palasport

Misterbianco si prepara a un grande passo avanti con la partenza dei lavori per un nuovo palasport, simbolo di crescita e comunità. Domani, alle ore 9, il sindaco Marco Corsaro darà ufficialmente il via a questa infrastruttura polivalente situata nel cuore del Distretto Commerciale. Un progetto che promette di rafforzare lo spirito sportivo e sociale della città, aprendo nuove opportunità per tutti i cittadini. Restate con noi per scoprire come questo investimento cambierà Misterbianco.

Domani il sindaco Corsaro avvia i lavori per l'infrastruttura polivalente ubicata nel Distretto Commerciale La Città di Misterbianco avvia la costruzione di un nuovo Palasport. Domani, martedì 1 luglio alle ore 9, il sindaco Marco Corsaro darà il via ai lavori di costruzione di una struttura sportiva polivalente ubicata nel Distretto Commerciale misterbianchese, in contrada Mezzocampo. Il cantiere si trova in viale del Commercio. L'opera, dal valore di circa un milione di euro, finanziata dal Pnrr, rientra tra le iniziative di valorizzazione del Distretto programmate dall'Amministrazione comunale, allargandone la fruizione e l'utilizzo anche all'ambito sociale e sportivo.

