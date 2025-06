Mirabella Eclano 44enne a processo per bancarotta

Mirabella Eclano si prepara a un importante confronto giudiziario: un 44enne, accusato di bancarotta documentale, dovrà affrontare il suo processo il 26 febbraio 2026. L’indagato, amministratore e liquidatore della RS Service srl, si trova al centro di un procedimento che potrebbe cambiare il suo futuro. L’attesa ora è tutta per l’udienza, che svelerà la verità sulle accuse che gli sono state rivolte.

È stato rinviato a giudizio dal Gup del Tribunale di Benevento, Pietro Vinetti, un 44enne di Mirabella Eclano accusato di bancarotta documentale. L'uomo, indicato come amministratore e liquidatore della società RS Service srl, dovrà comparire in aula il prossimo 26 febbraio 2026, data di apertura del processo. Secondo quanto contestato dal pubblico ministero Marilia Capitanio, l'indagato – assistito dall'avvocato Michele Ciruolo – tra la fine di giugno 2018 e la dichiarazione di fallimento della società, avvenuta nel 2019, avrebbe sottratto oppure tenuto in modo irregolare i libri e le scritture contabili.

