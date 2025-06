Minori trovati a giocare in sala slot scatta la maximulta

In un’epoca in cui il gioco d’azzardo può diventare un pericolo per i più giovani, la Guardia di Finanza di Lucca intensifica i controlli per tutelare i minori. Recenti ispezioni hanno portato alla scoperta di minorenni intenti a giocare nelle sale slot, scattando immediatamente maxi-multe. La lotta contro la ludopatia e la protezione dei nostri ragazzi sono priorità fondamentali: un passo importante verso una società più consapevole e responsabile.

Lucca, 30 giugno 2025 - La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Lucca ha avviato una nuova campagna di controlli mirata alla prevenzione della ludopatia, con particolare attenzione alla tutela dei minori. I controlli si sono concentrati nei principali punti di raccolta dotati di apparecchiature VLT (Videolotterie), terminali di gioco collegati a un sistema centrale che permettono vincite in denaro e che, per legge, sono vietati ai minori di 18 anni. Durante una delle ispezioni, condotta dai militari del Nucleo Mobile del Gruppo di Lucca in una sala slot e agenzia di scommesse della Piana, è stata riscontrata la presenza di sette minori, uno dei quali — appena sedicenne — è stato sorpreso mentre utilizzava una videolottery. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Minori trovati a giocare in sala slot, scatta la maximulta

