Minorenne rapinata e picchiata in gelateria in centro a Brescia arrestato un 26enne

Un 26enne egiziano è stato arrestato e successivamente espulso per rapina e lesioni a una minorenne a Brescia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Minorenne rapinata e picchiata in gelateria in centro a Brescia, arrestato un 26enne

In questa notizia si parla di: minorenne - brescia - arrestato - 26enne

L'accusa è di tentata rapina aggravata. A carico del 26enne albanese, arrestato dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia, due richieste di intervento, nell'arco di pochi minuti, al 112. #Brescia #metropolitana #stazione #tentatarapinaaggrav Vai su Facebook

Picchia una ragazzina per strapparle la catenina: arrestato un 26enne Vai su X

Minorenne rapinata e picchiata in gelateria in centro a Brescia, arrestato un 26enne; Rapina e picchia una minorenne in centro, arrestato un 26enne: quando sarà scarcerato sarà espulso dall'Italia; Pugni e spintoni a una ragazzina per rubare una collana: arrestato 26enne.

Minorenne rapinata e picchiata in gelateria in centro a Brescia, arrestato un 26enne - il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto l’espulsione dell’arrestato dal ... Segnala virgilio.it

Rapina e picchia una minorenne in centro, arrestato un 26enne: quando sarà scarcerato sarà espulso dall'Italia - La ragazza è stata presa a pugni sul volto e sul corpo: gli agenti hanno fermato il suo aggressore e lei lo ha riconosciuto in questura ... Scrive msn.com