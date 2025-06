Minoranze linguistiche affidamento attività seminario nazionale Manifestazioni d’interesse scuole entro il 18 luglio AVVISO

Se sei coinvolto nel mondo dell'istruzione e delle minoranze linguistiche, non perdere questa occasione unica! La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici ha aperto le candidature per l'organizzazione di un seminario nazionale dedicato alla valorizzazione delle lingue e culture di minoranza. Un evento fondamentale per promuovere l'inclusione e la diversitĂ culturale nelle scuole italiane. Scopri come partecipare entro il 18 luglio e contribuire a un futuro piĂą ricco di pluralismo e rispetto.

La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ha avviato una procedura finalizzata all’affidamento dell’organizzazione di un seminario nazionale. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto di formazione e ricerca incentrato sull’insegnamento delle lingue e delle tradizioni culturali di minoranza, previsto dall’art. 5 della legge 4821999. Il seminario si intitola Curricolo locale integrato e produzione di materiali didattici in lingua di minoranza. L'articolo Minoranze linguistiche, affidamento attivitĂ seminario nazionale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

