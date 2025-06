Minni diventa una spietata killer nella prima foto dell' horror Minnie' s Midnight Massacre

Nella prima immagine di Minnie's Midnight Massacre, Minni si trasforma in una spietata killer, portando i personaggi Disney in territori inaspettati e oscuri. Dopo Pooh, Topolino e altri, questa nuova avventura horror promette di rivoluzionare l'immaginario dei fan, immergendoli in un mondo disturbante e sorprendente. Cosa ci riserverà il film di Stuart Alson? La suspense è solo all’inizio.

Il personaggio della Disney, come accaduto in passato anche a Topolino e Pooh, è al centro di una storia sanguinosa in arrivo nelle sale. Dopo l'orsetto Pooh e i suoi amici, Topolino, Peter Pan e Mary Poppins, anche Minni è diventata protagonista di un film horror. I produttori dei sanguinosi lungometraggi ispirati ai personaggi Disney, infatti, hanno rivelato la prima immagine di Minnie's Midnight Massacre. Cosa racconterà il film Stuart Alson e Nicole Holland, che hanno già realizzato Winnie the Pooh: Sangue e Miele, hanno prodotto il nuovo titolo horror. Al centro della trama ci sarà Minnie, la prima compagna di Steamboat Willie, che inizia a seminare morte e sangue mentre va in cerca di vendetta e comincia a uccidere i bulli che l'hanno .

