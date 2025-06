Ministero della Giustizia un presidio di Fp Cgil per stabilizzare i precari

Un presidio simbolico e determinato si è svolto alla Corte d'appello di Bologna, promosso dalla FP CGIL, per chiedere la stabilizzazione dei precari dei Tribunali. La richiesta di un piano straordinario di assunzioni si fa sempre più urgente, in un momento in cui il personale pubblico è fondamentale per garantire giustizia e servizi efficienti.

Un presidio alla Corte d'appello di Bologna per la stabilizzazione dei dipendenti dei Tribunali. La Funzione Pubblica Cgil ha chiesto da tempo un piano straordinario di assunzioni per affrontare il tema della grave carenza di organico delle amministrazioni pubbliche.

Stop alla ricerca precaria, presidio Cgil al rettorato. Stipendi da fame per i dottorandi a Urbino: «Mille euro al mese e nessuna stabilità» - Stop alla ricerca precaria: un presidio della CGIL si è svolto al rettorato di Urbino per protestare contro stipendi da fame per i dottorandi, che guadagnano appena mille euro al mese senza alcuna stabilità.

Presidio questa mattina a Napoli, sotto la sede di Adecco in piazza Bovio, dei lavoratori e delle lavoratrici in somministrazione nelle strutture periferiche del Ministero dell’Interno, in particolare Prefetture e Questure, promosso da Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uilte Vai su Facebook

Tribunale, presidio di protesta dei lavoratori precari; L’Aquila: domani sindacati in presidio davanti al palazzo di giustizia; Giustizia, presidio e assemblea a Genova: «Stabilizzazione dei precari non più rinviabile».

Tribunale, presidio di protesta dei lavoratori precari - Prato, 30 giugno 2025 – Un presidio di protesta dei lavoratori precari del tribunale è fissato a Prato per la mattina di martedì 1° luglio, dalle 10 alle 12. Come scrive msn.com

Giustizia, presidi in tutta la Calabria il 30 giugno e il primo luglio - Sit in nei pressi degli uffici giudiziari di Catanzaro, Vibo Valentia, Cosenza, Castrovillari, Reggio Calabria e Locri per sensibilizzare il ministero della Giustizia su problemi non più rinviabili ... rainews.it scrive