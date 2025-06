Mineo restituito alla comunità il campetto rinnovato di Largo Crispi grazie a un finanziamento regionale

Un’occasione speciale per riscoprire il valore dello sport come strumento di aggregazione e benessere. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di tutta la comunità, entusiasta di vedere finalmente rinnovato il proprio campetto di calcio a 5. Un nuovo capitolo per Mineo, che si apre con entusiasmo e spirito di squadra, rafforzando i legami e promuovendo uno stile di vita più attivo e sano.

Una giornata di festa e sport ha segnato la riconsegna alla comunità di Mineo del campetto di calcio a 5 di Largo Crispi, completamente recuperato e ammodernato grazie a un finanziamento regionale ottenuto grazie all’impegno di Giuseppe Lombardo, presente all’inaugurazione. L’occasione è stata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: grazie - mineo - comunità - campetto

Mineo, restituito alla comunità il campetto di Largo Crispi; Mineo, restituito alla comunità il campetto di Largo Crispi.