Minaccia un minorenne e gli ruba la moto | i carabinieri lo fermano in sella al mezzo

Un episodio inquietante si è consumato nella notte tra il 25 e il 26 giugno a Trescore Balneario, dove un uomo di 36 anni di nazionalità tunisina senza fissa dimora ha tentato di rubare una moto minacciando un minorenne. La sua fuga si è conclusa con un giro in sella all'oggetto del furto, ma i carabinieri lo hanno intercettato e fermato poco dopo. Per questo motivo, si apre un'indagine che potrebbe portare a sviluppi sorprendenti...

Aveva minacciato un minorenne al fine rubargli la moto, senza però andare particolarmente lontano, visto che i carabinieri lo hanno fermato mentre circolava in sella alla stessa. Il furto si era consumato nella notte tra il 25 e il 26 giugno. Presunto autore un 36enne di nazionalità tunisina senza fissa dimora, fermato dai carabinieri di Trescore Balneario dopo le indagini. Il fermo si è verificato nel primo pomeriggio del 26 giugno. E per l’uomo sono scattate le manette, visto che aveva altri reati pendenti. Durante gli accertamenti è infatti emerso un ordine di carcerazione emesso lo scorso dicembre dalla Procura di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Minaccia un minorenne e gli ruba la moto: i carabinieri lo fermano in sella al mezzo

In questa notizia si parla di: carabinieri - minorenne - moto - sella

Minorenne scappa dai carabinieri e si getta sugli scogli ferendosi gravemente - Un minorenne di 16 anni, fuggito da una comunità di Mondragone, ha tentato di sfuggire ai carabinieri gettandosi sugli scogli, riportando gravi ferite.

Il blitz dei carabinieri: sequestrate due moto Vai su Facebook

Minaccia un minorenne e gli ruba la moto: i carabinieri lo fermano in sella al mezzo; Minaccia minorenne e si fa consegnare la moto, fermato 36enne a Trescore; Nella notte incidente a Branca, un ragazzo minorenne eugubino in Ospedale. Sul posto i Carabinieri.

Minaccia minorenne e si fa consegnare la moto, fermato 36enne a Trescore - È stato identificato e fermato il presunto autore della rapina avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 giugno ai danni di un minorenne: si tratta di un 36enne di nazionalità tunisina, senza fissa ... Riporta ecodibergamo.it

Bambino di 9 anni in sella a una mini moto: carabinieri denunciano i genitori - MSN - Non si tratta di un uomo o di un ragazzo, in sella c’è un bambino e ha 9 anni. Si legge su msn.com