minaccia minore con la pistola per estorcergli denaro denunciato 18enne

Un gesto inquietante scuote Fermo: un 18enne minaccia e punta una pistola a un minorenne in una struttura protetta, pretendendo denaro sotto minaccia. La vittima, aiutata dal tutore, ha deciso di denunciare l’accaduto alle autorità , segnando un passo importante contro la violenza e le intimidazioni. La giustizia ora farà il suo corso per tutelare i più vulnerabili e respingere ogni forma di sopruso.

Fermo, 30 giugno 2025 - Prima gli ha puntato la pistola, poi gli ha detto che se nel giro di qualche giorno non gli avesse consegnato la somma di denaro richiesta, per lui sarebbero stati guai. Un gesto agghiacciante e scioccante per la vittima della tentata estorsione, un minorenne ospite di una struttura protetta, che ha raccontato tutto al suo tutore legale e, insieme, hanno deciso di denunciare i fatti alla polizia. Così il minore, accompagnato dal responsabile, si è presentato in questura e ha denunciato che, mentre si trovava nei pressi di un’area verde di Fermo, era stato minacciato da un giovane di origini magrebine con una pistola e gli aveva detto che se non gli avesse consegnato dei soldi entro pochi giorni ne avrebbe pagato le conseguenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it