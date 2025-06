Minaccia la ex dai domiciliari ad Anzio | quando esco ti scanno 45enne arrestato prima della scarcerazione

Un episodio inquietante scuote Anzio: un uomo di 45 anni, già sottoposto ai domiciliari, è stato arrestato per aver minacciato e maltrattato l'ex compagna. La sua escalation di violenza ha messo in allarme la comunità, dimostrando ancora una volta quanto siano fondamentali le misure di sicurezza e il rispetto delle norme. La giustizia ha agito prontamente, ma questa vicenda ci invita a riflettere sull'importanza di proteggere le vittime e prevenire simili situazioni.

Un uomo di 45 anni è stato arrestato ad Anzio per minacce e maltrattamenti verso l'ex compagna, nonostante fosse ai domiciliari. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Minaccia la ex dai domiciliari ad Anzio: "quando esco ti scanno", 45enne arrestato prima della scarcerazione

In questa notizia si parla di: domiciliari - anzio - arrestato - minaccia

Minaccia la ex dai domiciliari ad Anzio: quando esco ti scanno, 45enne arrestato prima della scarcerazione; Roma, minaccia l’ex compagna nonostante i domiciliari: 45enne arrestato e portato in carcere; Minacciata di morte con un coltello alla gola: Ti porto via il bambino.

Minaccia la ex dai domiciliari ad Anzio: "quando esco ti scanno", 45enne arrestato prima della scarcerazione - Un uomo di 45 anni è stato arrestato ad Anzio per minacce e maltrattamenti verso l'ex compagna, nonostante fosse ai domiciliari. Lo riporta virgilio.it

Ai domiciliari per maltrattamenti, continua a minacciare e perseguitare la ex per tre anni - Ai domiciliari da tre anni, a meno di un mese dalla fine della pena ha ricominciato a minacciare la ex compagna ... Riporta fanpage.it