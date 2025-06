MiMo 2025 tutte le novità dell' ultima edizione

Scopri tutte le novità di MIMO 2025, l’edizione più entusiasmante del Milano Monza Motor Show! Un’esperienza unica tra le meraviglie dell’automobilismo, immersi nell’atmosfera vibrante dell’Autodromo brianzolo, con parate spettacolari, test drive emozionanti e simulatori all’avanguardia. Tra le eccellenze presenti, anche Pagani con la sua esclusiva Huayra R Evo. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere il mondo dei motori come mai prima d’ora!

Una città dei motori nel Tempio della Velocità. Questa la ricetta di MIMO, il Milano Monza Motor Show, festival a cielo aperto e ad ingresso gratuito che torna protagonista fino al 29 giugno all’Autodromo brianzolo. Qui tra paddock, box e pista sono tantissime le attività in programma, con parate, test drive e persino simulatori a disposizione dei visitatori. Per questa 4^ edizione tra i brand presenti anche Pagani, con la Huayra R Evo Roadster, Utopia Coupé e Codalunga ma anche con il programma Arte In Pista che riunisce i proprietari delle vetture di San Cesario sul Panaro per un’esperienza esclusiva. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it