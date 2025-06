Militare reggino morto a Castrovillari | il cordoglio del sindaco Falcomatà

Una tragedia che colpisce profondamente la nostra comunità. Il sindaco Giuseppe Falcomatà esprime il suo più sincero cordoglio per la scomparsa del primo graduato dell’Esercito, Eugenio Scordo, un giovane di grande valore e umanità. La perdita di Eugenio lascia un vuoto incolmabile: la sua memoria vivrà nel cuore di tutti noi, ricordandoci il coraggio e l’abnegazione di un servitore dello Stato.

"Esprimo profondo cordoglio a nome di tutta l'Amministrazione comunale per la morte del primo graduato dell'Esercito Eugenio Scordo", queste le parole del sindaco Giuseppe Falcomatà che aggiunge: "Una terribile notizia che lascia attoniti ed increduli. Eugenio, ragazzo di grandi doti umane era.

