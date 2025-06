Mili i bidoni della differenziata ostacolo dei pedoni

Le segnalazioni dei residenti di Mili Marina riguardo ai bidoni della differenziata posizionati sui marciapiedi, ostacolo per i pedoni, sono rimaste inascoltate. La situazione mette a rischio la sicurezza di chi passeggia, costretto a attraversare la strada per evitare gli ostacoli. È urgente intervenire per ripristinare un'area sicura e accessibile a tutti, rimuovendo questa criticità che rischia di peggiorare se non si agisce tempestivamente.

Le precedenti segnalazioni non hanno sortito effetto. Residenti di Mili marina tornano a contestare la presenza dei bidoni della raccolta della differenziata per i negozi al centro del marciapiede. Così i pedoni sono costretti, per evitarli, a transitare in strada con tutti i pericoli del caso. . 🔗 Leggi su Messinatoday.it

