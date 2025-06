Milano crolla l' insegna di una torre a CityLife

Una mattina shock a Milano, quando l'insegna del grattacielo Hadid di CityLife crolla improvvisamente, provocando tensione e preoccupazione in tutta la città. La zona è stata immediatamente messa in totale sicurezza, con evacuazioni e chiusure strategiche, ma nessun ferito risultano finora. Restano ancora da chiarire le cause dell'incidente, avvenuto alle prime luci dell'alba. Al momento del...

E' stata messa "in totale sicurezza" l'area di Citylife a Milano, dopo il cedimento dell'insegna del gruppo assicurativo Generali, sul grattacielo Hadid, in piazza delle Tre Torri sede del gruppo. Chiusa per ore la fermata della metropolitana della linea M5 e il centro commerciale City Life. Nessun danno a persone e strutture. Evacuate duemila persone. Ancora da chiarire le cause del cedimento, avvenuto alla 6.30 del mattino. Al momento del crollo, non si registravano particolari condizioni di vento forte, ma i tecnici evidenziano le alte temperature che si sono registrate in città in questi giorni.