Milano si stacca l’insegna Generali dal grattacielo CityLife | area isolata

A Milano, un'inaspettata emergenza scuote il cuore di CityLife: una delle insegne Generali si è staccata dal grattacielo, inclinata e potenzialmente pericolante. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente con quattro mezzi, valutando la stabilità della struttura e le ripercussioni sulla zona, inclusa l'area sotto l'edificio e l'uscita della metro di Tre Torri. La sicurezza dei cittadini è al primo posto mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza.

Si è inclinata e potrebbe essere pericolante una delle due scritte di Generali del grattacielo di City life a Milano. I Vigili del fuoco sono intervenuti con quattro mezzi e stanno valutando la situazione con i tecnici anche in relazione la chiusura dell’uscita della metro di Tre torri. E’ stata isolata l’area sottostante e interdetto il passaggio ai pedoni. Gli operatori hanno cominciato le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale. Notizia in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano, si stacca l’insegna Generali dal grattacielo CityLife: area isolata

