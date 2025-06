Milano si stacca l' insegna di Generali sulla Torre Hadid

Un episodio sorprendente scuote il cuore di Milano: l'insegna di Generali sulla Torre Hadid si è staccata, sollevando interrogativi sulla sicurezza del monumento simbolo della città. La zona è stata subito interdetta, e i soccorritori sono al lavoro per mettere in sicurezza l'area. Ma cosa ha causato questa caduta e quali saranno le conseguenze? Scopriamo insieme i dettagli di un episodio che ha catturato l'attenzione di Milano e non solo.

L'insegna di Generali sulla Torre Hadid di Milano si è staccata, probabilmente per la rottura dei tiranti d'acciaio che ne sostenevano una parte. Questa una delle ipotesi più accreditate. La zona è stata interdetta. La fermata della metro Tre Torri è stata chiusa e anche una parte di City Life. Vigili del fuoco e tecnici hanno messo in sicurezza l'area. Pur non registrandosi particolari condizioni di vento forte questa mattina, sono da "evidenziare" comunque le alte temperature che si sono registrate in città in questi giorni. La struttura di 44 piani è alta 192 metri. L'allarme è stato lanciato alle 6,30 di questa mattina, lunedì 30 giugno, quando è arrivata una telefonata ai vigili del fuoco, giunti immediatamente sul posto con diverse squadre per transennare la zona ed evitare conseguenze gravi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milano, si stacca l'insegna di Generali sulla Torre Hadid

