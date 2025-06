Milano si stacca l' insegna della Torre Generali a CityLife a 192m d' altezza evacuata la piazza non ci sono feriti - VIDEO

Milano si sveglia con una notizia inattesa: l'insegna della torre Generali a CityLife, alta 192 metri, è collassata su due lati, evacuando la piazza senza feriti. Vigili del fuoco e tecnici sono al lavoro per accertare le cause e mettere in sicurezza l'area. Un episodio che ricorda quanto sia importante la sicurezza nelle grandi città, e che invita a riflettere sulla necessità di controlli costanti. Resta aggiornato per scoprire come evolverà la situazione.

L'insegna è collassata su due lati, e fortunatamente per il momento non si segnalano feriti. I vigili del fuoco e i tecnici sono al lavoro per capire le cause del cedimento oltre che per mettere in sicurezza l’area L'insegna della torre Hadid con il logo Generali a Milano, City Life, è collas. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano, si stacca l'insegna della Torre Generali a CityLife a 192m d'altezza, evacuata la piazza, non ci sono feriti - VIDEO

