Milano si inclina l’insegna di Generali sul grattacielo Hadid | allarme a CityLife Fermata metro chiusa e piazza transennata

Milano si sveglia con un episodio che ha scosso il suo skyline: l'insegna di Generali sul grattacielo Hadid a CityLife si è improvvisamente inclinata, generando timori e incertezze tra i cittadini. La paura di un potenziale rischio ha portato alla chiusura della fermata metro e a un rapido intervento dei vigili del fuoco. La città si interroga: cosa nasconde questa inquietante emergenza?

Milano, 30 giugno 2025 – Allarme all’alba a Milano: si è improvvisamente inclinata una delle due insegne di Generali del grattacielo Hadid, in uso alla compagnia assicurativa, che si trova nel quartiere di CityLife a Milano. La prima chiamata ai vigili del fuoco è arrivata poco dopo le 6.30 di lunedì mattina, 30 giugno. I pompieri sono subito accorsi sul posto per valutare la situazione. Nel frattempo è stata chiusa la fermata della metropolitana Tre Torri della M5 per sicurezza e la piazza omonima è stata transennata. È intervenuto anche il servizio manutenzione della torre. Non ci sarebbero feriti e si sarebbe evitato il crollo all’esterno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, si inclina l’insegna di Generali sul grattacielo Hadid: allarme a CityLife. Fermata metro chiusa e piazza transennata

In questa notizia si parla di: milano - generali - grattacielo - hadid

Borsa di Milano stabile: Monte dei Paschi e Stellantis in rialzo, Generali in calo - La Borsa di Milano si mantiene stabile, con l'indice Ftse Mib in leggero aumento (+0,1%). Monte dei Paschi e Stellantis registrano un rialzo significativo, mentre Generali segna una flessione.

Progettata da Zaha Hadid, la Torre “storta” di Milano City Life, denominata Torre Generali, svetta sulla città e si erge possente. Headquarter di Generali, il grattacielo presenta alcune caratteristiche che rispecchiano bene la nostra Compagnia: 1. Design innova Vai su Facebook

Milano, collassa l'insegna della Torre Hadid con il logo Generali a 192 metri d'altezza: transennata la zona a CityLife. Non ci sono feriti @ultimoranet Vai su X

Insegna di Generali collassa sul grattacielo a Milano, pericolo crollo: evacuata la zona; Milano, collassa l'insegna Generali della Torre Hadid a 192 metri d'altezza: allarme all'alba a Citylife, transennata la zona; Milano, cade l’insegna Generali all’interno della Torre Hadid. Zona chiusa.

Milano, collassa l’insegna sul grattacielo Generali: allarme a City Life - L’insegna ‘Generali‘ del grattacielo della compagnia assicurativa è parzialmente caduta stamani a Milano, a City Life. Scrive msn.com

Milano, si inclina l’insegna di Generali sul grattacielo a CityLife: rischio crollo - Nel frattempo è stata chiusa la fermata della metropolitana Tre Torri della M5 per sicurezza e la piazza omonima è stata re ... Da msn.com