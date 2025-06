Milano | scritta Generali pericolante chiusa la zona

Milano si trova al centro di un’improvvisa emergenza: la scritta “Generali” sulla Torre Hadid è crollata, causando l’evacuazione della zona e la chiusura della metropolitana di Tre Torri. La torre di 192 metri rimane stabile, ma l’incidente ha scatenato timori e preoccupazioni tra cittadini e autorità. Per il momento non risultano feriti, ma l’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza delle strutture urbane e sulla gestione delle emergenze. Adnkronos spiega come non...

Chiusa la metro di Tre Torri. Allarme a Milano. Nelle prime ore della mattina di oggi, 30 giugn0 2025, la scritta Generali, sulla Torre Hadid è caduta e si è inclinata rimanendo però sulla stessa struttura. La torre è alta 192 metri e ha 44 pieni. I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuto e sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine e hanno recintato la zona. Per il momento non sembrano ci siano feriti Adnkronos, spiega come non sia da escludere un ipotetico crollo. Oltre la fermata della linea lilla, la M5, è stata isolata l’area sottostante e vietato il passaggio ai pedoni. L'articolo proviene da 361 Magazine. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Milano: scritta Generali pericolante, chiusa la zona

