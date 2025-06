Milano ritrovata donna morta in un’auto parcheggiata | ha 40 anni ma non è stata ancora identificata

Tragedia a Milano: una donna di circa 40 anni è stata trovata senza vita all’interno di un’auto parcheggiata, ma ancora nessuna identità. Sul suo corpo non sono stati rinvenuti segni di violenza, suggerendo che potrebbe essere una senzatetto che trovava rifugio nella sua auto. La scena desta grande inquietudine e si apre un’indagine per scoprire la sua storia e le circostanze di questa triste scoperta.

