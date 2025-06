Milano rinvenuto cadavere di una donna

Un grave episodio scuote Milano: nel cuore del quartiere Isola, una donna sulla quarantina è stata trovata senza vita all’interno di un’auto parcheggiata in via Valtellina. La scena, ancora avvolta nel mistero, ha attivato immediatamente le indagini delle forze dell’ordine e il soccorso sanitario. La vicenda si svolge tra interrogativi e drammi, mentre le autorità cercano di fare luce su questa tragica scoperta. Le autorità continuano le indagini per chiarire i motivi di questa triste perdita.

0.03 Tragico ritrovamento a Milano, dove una donna è stata trovata morta all'interno di un'auto parcheggiata in via Valtellina, nel quartiere Isola. La donna sulla quarantina,non ancora identificata,è stata trovata al civico 2 dell via. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e il personale sanitario del 118, che ha potuto solo constatare il decesso.Presente anche il medico legale. L'auto, con targa romena, è ora sotto sequestro. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile e alla polizia scientifica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

