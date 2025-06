Milano maxi-insegna sul grattacielo a CityLife si inclina | messa in totale sicurezza

Una maxi insegna sul grattacielo di CityLife a Milano si inclina, ma grazie alle misure di sicurezza, il rischio di una caduta verticale è stato scongiurato. Le autorità garantiscono che non ci sono danni a persone né alle strutture circostanti. La priorità resta la tutela della sicurezza pubblica, mentre si procede con le verifiche necessarie per risolvere la situazione e ristabilire la normalità in questa zona simbolo della città.

Scongiurato il pericolo di una caduta verticale della struttura in acciaio. Generali: "Nessun danno a persone e strutture circostanti".

