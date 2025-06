Milano ladro massacrato a colpi di forbice | confermata l’aggravante di sevizie e crudeltà ai due baristi cinesi

Un tragico episodio scuote Milano: il 17 ottobre, un tentativo di furto si trasforma in una tragedia con due baristi cinesi accusati di aver massacrato un ladro a colpi di forbice. La vicenda, che ha suscitato scalpore e discussioni sulla giustizia, prenderà finalmente il via in Corte d’Assise il prossimo 22 ottobre. Un processo che promette di svelare i retroscena di una notte drammatica e di portare alla luce verità ancora da scoprire.

Milano, 30 giugno 2025 – InizierĂ di fatto il 22 ottobre, con i primi testimoni dell'accusa in aula, il processo in Corte d'Assise a Milano a carico di Shu Zou, 31 anni, e dello zio Liu Chongbing, 50 anni, rispettivamente nipote e marito della donna titolare di un bar di viale Da Cermenate, a Milano, e che la mattina del 17 ottobre scorso uccisero a forbiciate Eros Di Ronza, 37enne che aveva tentato di rubare, con un complice poi fuggito, dei gratta e vinci. Sono imputati di omicidio volontario con l'aggravante “dell'aver agito con sevizie e crudeltà ”, un'imputazione formulata dalla pm di Milano Maura Ripamonti, che ha chiesto e ottenuto dall'ufficio gip il processo con rito immediato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, ladro massacrato a colpi di forbice: confermata l’aggravante di sevizie e crudeltĂ ai due baristi cinesi

