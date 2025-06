Milano la maxi-insegna pericolante sul grattacielo a CityLife

A Milano, un episodio inquietante ha attirato l’attenzione: la maxi insegna del gruppo Generali sulla torre Hadid a CityLife si è improvvisamente staccata, lasciando sussurrare preoccupazioni tra i cittadini. Fortunatamente, il pronto intervento ha evitato conseguenze più gravi. La sicurezza dei cittadini resta prioritaria, e mentre le autorità indagano sulle cause, si lavora per garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro.

Momenti di preoccupazione a Milano dopo il cedimento dell'insegna sulla torre Hadid, che ospita la sede del gruppo Generali a CityLife. Una delle due maxi-insegne con la scritta della compagnia assicurativa, infatti, è rimasta pericolante sul tetto. Generali ha poi annunciato la totale messa in sicurezza. "L'episodio - spiega la compagnia in una nota - è stato prontamente gestito con l'immediata messa in sicurezza dell'insegna stessa, senza che si registrassero danni a persone né a strutture circostanti". La zona è stata interdetta, chiusa la fermata della M5 di piazza Tre Torri e anche il centro commerciale CityLife Shopping district. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, la maxi-insegna pericolante sul grattacielo a CityLife

