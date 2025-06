Milano la linea M2 della metropolitana sospesa a causa di un cane sui binari

Un imprevisto insolito ha interrotto il traffico della metropolitana milanese: lunedì pomeriggio, la linea M2 si è fermata tra Udine e Cascina Gobba a causa di un cane sui binari. L’azienda dei trasporti Atm ha prontamente annunciato una soluzione temporanea con servizi bus per minimizzare i disagi. In città, anche gli eventi più inattesi richiedono prontezza e adattabilità. Ma come si risolverà questa curiosa situazione? Restate sintonizzati per aggiornamenti.

La circolazione sulla linea M2 della metropolitana di Milano è stata chiusa lunedì pomeriggio nella tratta compresa tra le stazioni di Udine e Cascina Gobba per la presenza di un cane sui binari. Ad annunciarlo, attraverso un post sui social, è stata l’azienda dei trasporti milanesi Atm: “Un cane sui binari ci ha costretto a sospendere la linea tra Udine e Cascina Gobba. Stiamo organizzando un servizio bus per collegare le stazioni al momento chiuse, che arriveranno compatibilmente con le condizioni del traffico. Ci scusiamo”. Il disagio sulla linea “verde” si è verificato in un orario di punta per i pendolari: il post è infatti stato pubblicato alle 17:21. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano, la linea M2 della metropolitana sospesa a causa di un cane sui binari

In questa notizia si parla di: linea - cane - binari - milano

Gioacchino è un meticcio di 1 anno, ospite al Parco Canile Rifugio di Milano, in Via Privata Aquila 81. È un cane curioso, desideroso di fare nuove esperienze. Ama interagire con altri cani e con le persone. Per informazioni chiamare il numero 02 88446310 Vai su Facebook

A incrociare le braccia saranno i lavoratori di Trenitalia, Trenord e di altre aziende del trasporto ferroviario regionale ? #Milano #Treni Vai su X

Metro M2 verde a Milano sospesa tra le stazioni di Udine e Cascina Gobba: Cane sui binari; Cane sui binari della metro: circolazione interrotta tra Cascina Gobba e Udine; Milano, la linea M2 della metropolitana sospesa a causa di un cane sui binari.

Metro M2 verde a Milano sospesa tra le stazioni di Udine e Cascina Gobba: “Cane sui binari” - L'azienda dei trasporti milanesi ATM ha appena annunciato la chiusura della tratta della metro verde M2 compresa tra Udine e Cascina Gobba ... Scrive fanpage.it

Cane sui binari della metropolitana M2, linea sospesa - MilanoToday - Un cane (di piccola taglia) era sceso nella galleria della metropolitana, la linea verde (M2), all'altezza della stazione di Porta Genova. Segnala milanotoday.it