Milano insegna pericolante sul grattacielo Generali; chiusa la fermata M5 Tre torri | VIDEO

A Milano, un’installazione rischia di diventare un pericolo: l’insegna del grattacielo Generali nel quartiere City Life si è parzialmente staccata e si inclina minacciosa, mettendo in allerta residenti e pendolari. La sicurezza prima di tutto: la fermata Tre Torri sulla linea M5 è stata temporaneamente chiusa per prevenire incidenti. Restate sintonizzati per aggiornamenti e approfondimenti su questa situazione critica che sta scuotendo il cuore della città.

Insegna pericolante sul grattacielo Generali a Milano nel quartiere City Life. La grande scritta con il marchio della compagnia di assicurazioni che dà il nome ad una delle tre torri del quartiere direzionale di Milano si è in parte staccata e inclinata verso l’interno. Chiusa la fermata Tre Torri sulla linea M5 lilla E’ in . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: milano - torri - insegna - pericolante

Torri alte 30 metri a Erba: "Lo skyline finirà come quello di Milano?" - Il Circolo Ambiente "Ilaria Alpi" esprime preoccupazione sul progetto privato, ancora in attesa di approvazione, che prevede l’erezione di torri alte 30 metri a Erba, portando lo skyline locale a somigliare a quello di Milano.

Milano, insegna pericolante sul grattacielo Generali; chiusa la fermata M5 Tre torri | VIDEO; Meteo, tempesta di Foehn semina danni e paura al Nord: raffiche di oltre 200km/h sulle Alpi, feriti a Mila ....

Milano, insegna pericolante sul grattacielo Generali; chiusa la fermata M5 Tre torri | VIDEO - La grande scritta con il marchio della compagnia di assicurazioni che dà il ... Scrive ilnotiziario.net

Milano, cornicione pericolante a palazzo Viviani Cova: strada chiusa - Cronaca Milano, cornicione pericolante a palazzo Viviani Cova: strada chiusa. Secondo ilgiorno.it