Un episodio che ha scosso Milano: l'insegna 'Generali' del grattacielo di City Life si è parzialmente sganciata questa mattina, causando allarme tra cittadini e autorità. Vigili del fuoco e tecnici sono intervenuti per verificare la stabilità dell’edificio, ora dichiarato inagibile e transennato. La sicurezza resta prioritaria: la città monitora con attenzione questa emergenza, mentre si cercano soluzioni rapide per garantire la ripresa delle attività.

L’insegna ‘ Generali ‘ del grattacielo della compagnia assicurativa è parzialmente caduta stamani a Milano, a City Life. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco con 3 squadre per la verifica statica dell’insegna. Al momento, l’intero grattacielo è stato dichiarato inagibile e per precauzione anche l’area circostante è stata transennata. Chiusa anche la fermata Tre Torri della metropolitana M5. La Torre Hadid di Generali. Inaugurata nel 2019, la torre Hadid di Generali è alta centonovanta metri ed è composta da 44 piani per 51 mila metri quadrati di superfici interne. Al suo interno sono oltre duemila i dipendenti della compagnia assicurativa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, insegna pericolante sul grattacielo Generali: allarme a City Life

