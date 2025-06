Milano in sicurezza insegna Generali collassata | Procura verso indagine per crollo colposo

Milano si trova in prima linea per garantire la sicurezza pubblica, dopo il collasso dell'insegna Generali sulla torre. Le autoritĂ stanno valutando attentamente i rischi e le possibili azioni, tra cui un sequestro parziale o totale dell'edificio evacuato. La procura, guidata dal pm di turno e affiancata da ingegneri, sta lavorando per chiarire le cause e prevenire ulteriori pericoli. La sicurezza dei cittadini resta la prioritĂ assoluta.

Il pm di turno e gli ingegneri stanno valutando se sussiste un rischio di crollo e come procedere per la messa in sicurezza della scritta in cima alla torre. Si starebbe riflettendo anche sulla possibilitĂ di un sequestro parziale o totale della torre, che al momento è evacuata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano, in sicurezza insegna Generali collassata: Procura verso indagine per crollo colposo

