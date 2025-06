Milano il cuore in movimento | viaggio tra emozioni e meraviglie della Lombardia

Milano, il cuore in movimento: un viaggio tra emozioni e meraviglie della Lombardia che coinvolge corpo e anima. Questi percorsi unici, pensati per toccare il cuore di chi li vive, celebrano la ricchezza culturale, naturale e sportiva di una regione sorprendente. Con il progetto “Il Cuore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026”, si apre un capitolo di storie, tradizioni e innovazione, pronti a svelare il vero spirito lombardo.

Ci sono viaggi che si fanno con i piedi, e altri che si compiono con il cuore. E poi ci sono esperienze che uniscono entrambi, come un battito che si propaga lungo una terra viva, generosa, sorprendente. È quello che accade in Lombardia, dove da marzo è partito un percorso speciale: “Il Cuore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 ”. Un progetto di Regione Lombardia che non è solo sport, ma anche narrazione, identità, bellezza. Un racconto itinerante che attraversa le dodici province lombarde con dodici eventi unici, capaci di accendere l'anima e celebrare l'infinita varietà di questa regione. 🔗 Leggi su Iltempo.it