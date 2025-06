Milano Generali | collassata la maxi insegna sul grattacielo

Un episodio spettacolare e preoccupante ha scosso Milano: la maxi insegna Generali, pesante 170 tonnellate, si è improvvisamente inclinata sul grattacielo di City Life. Mentre vigili del fuoco e tecnici lavorano senza sosta per risolvere la situazione, l’intera zona è in lockdown e il grattacielo è stato dichiarato inagibile. Una giornata di tensione che ci ricorda quanto siano fragili anche le strutture più imponenti. L’indagine è in corso per comprendere le cause di questa insolita falla...

La mattina del 30 giugno, al quartiere City Life di Milano, una delle insegne “Generali” (del peso di 170 tonnellate) del grattacielo dell'azienda si è inclinata, restando sospesa sul tetto. Vigili del fuoco e tecnici sono al lavoro: il pericolo di caduta verticale sembra escluso, ma l’intera area è stata isolata per sicurezza. Il grattacielo è stato dichiarato inagibile ed evacuato e la fermata Tre Torri della M5 è stata chiusa. Indagini in corso sulle cause. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milano, Generali: collassata la maxi insegna sul grattacielo

