Milano donna trovata senza vita in via Valtellina | il luogo del ritrovamento

Una scoperta che scuote Milano: una donna, ancora senza identità, è stata trovata senza vita domenica sera in via Valtellina. Il suo corpo, rinvenuto all’interno di un’auto utilizzata come rifugio, non mostra segni di violenza. La polizia ha sequestrato il veicolo e la salma è ora sotto disposizione dell’autorità giudiziaria, aprendo un'indagine per chiarire le circostanze di questa triste vicenda.

Il corpo di una donna non ancora identificata è stato rinvenuto domenica sera in via Valtellina a Milano. Il cadavere era all’interno di una auto utilizzata come giaciglio. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. È stato disposto il sequestro del veicolo e la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, donna trovata senza vita in via Valtellina: il luogo del ritrovamento

