Una tragica scoperta scuote Milano: una donna, ancora senza identità, è stata trovata senza vita in un’auto lungo via Valtellina. Il mistero avvolge questa vicenda, poiché sul suo corpo non sono stati rilevati segni di violenza. La polizia ha sequestrato il veicolo e la salma è stata affidata alle autorità giudiziarie. Restano molte domande senza risposta mentre si indaga su questa inquietante vicenda.

Il corpo di una donna non ancora identificata è stato rinvenuto nella serata di ieri in via Valtellina a Milano. Il cadavere era all’interno di una auto utilizzata come giaciglio. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. È stato disposto il sequestro del veicolo e la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, donna trovata morta in auto

Donna trovata morta in un’auto parcheggiata nel pieno centro di Milano: indagini in corso - Una donna sulla quarantina è stata trovata senza vita all'interno di un'automobile parcheggiata in via Valtellina, nel pieno centro di Milano ... Come scrive fanpage.it

Una donna morta in un'auto parcheggiata. La macabra scoperta a Milano - La vittima si trovava sui sedili posteriori di un vecchio Mercedes sporco in via Valtellina. Da ilgiornale.it